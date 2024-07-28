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В росії знову чистки в "оборонці": британська розвідка зробила огляд

28 липня 2024, 16:51
В росії знову чистки в
москва міноборони рф
23 липня в рф знову відкрили справу проти працівників Міноборони рф.

Протягом останнього тижня в кремлі заявили про дві корупційні справи, які пов’язані з представниками оборонного сектора  і які не мають політичного захисту.

Про це йдеться в огляді розвідки Британії при Міністерстві оборони.

"Цього тижня стало відомо про арешт керівника російської "Військово-будівельної компанії" Міністерства оборони рф Андрея Бєлкова за звинуваченням у корупції", - йдеться в дописі в соцмережі. 

Компанію, яку було створено в  2019 році екс міністр оборони рф Сергєй Шойгу хвалив за "особливий режим внутрішнього та зовнішнього аудиту". І, ймовірно, компанію насправді використовували корумповані російські посадовці для збагачення.

Також в липні цього року суд в Ростові-на-Дону засудив ексдиректора заводу тактичних ракет "Звезда-Стрела" до тюремного ув'язнення за розкрадання та завищення цін.

"Корупція є вкоріненою в російській оборонній промисловості. У 2007 році аудит за дорученням тодішнього міністра оборони Сергія Іванова виявив, що 70% бюджетних коштів Міністерства оборони використовувалися не за призначенням", – пише британська розвідка.

В відомстві пишуть, що кремль почасти мириться з корупцією, та з початком повномасштабної війни проти України "репресії проти тих, хто не має достатнього політичного захисту, посилились".

 
Росіяміністерство борони рф

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