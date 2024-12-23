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В росії знищено склад з деталями до "шахедів” на $16 млн – ГУР

23 грудня 2024, 09:31
В росії знищено склад з деталями до
Джерело: iswnews.com
Ці дрони кремль використовує для ударів по Україні.

На території рф було знищено склад, де зберігались деталі до дронів типу Shahed-136. 

Сума збитків росіянам - порядка 16 мільйонів доларів, написало Головне управління розвідки МО України в Telegram-каналі.

"На території економічної зони "алабуґа" на росії спалахнув склад, де зберігали деталі до БПЛА типу "Shahed-136", які агресор застосовує для ударів по Україні", - йдеться в дописі. 

В розвідці уточнили, що в приміщенні лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць Shahed-136" і все це згоріло.

Також відомо, що завдані внаслідок знищення російського складу втрати агресора  оцінюються у 16 мільйонів доларів.

"Загадкова руйнівна пожежа стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу терористичної росії.  ГУР нагадує, що за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата", - написали в ГУР.

 

шахедивійна в Українівтрати рф

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