В росії знищено склад з деталями до "шахедів” на $16 млн – ГУР

Ці дрони кремль використовує для ударів по Україні.

На території рф було знищено склад, де зберігались деталі до дронів типу Shahed-136.

Сума збитків росіянам - порядка 16 мільйонів доларів, написало Головне управління розвідки МО України в Telegram-каналі.

"На території економічної зони "алабуґа" на росії спалахнув склад, де зберігали деталі до БПЛА типу "Shahed-136", які агресор застосовує для ударів по Україні", - йдеться в дописі.

В розвідці уточнили, що в приміщенні лежали 65 фюзеляжів ударних дронів, а також двигуни, навігаційні системи, тепловізійні відеокамери для виготовлення 400 одиниць Shahed-136" і все це згоріло.

Також відомо, що завдані внаслідок знищення російського складу втрати агресора оцінюються у 16 мільйонів доларів.

"Загадкова руйнівна пожежа стала черговим ударом по військово-промисловому комплексу терористичної росії. ГУР нагадує, що за кожен воєнний злочин, вчинений проти українського народу, буде справедлива відплата", - написали в ГУР.