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У російській армії рекордне дезертирство – британська розвідка

24 квітня 2024, 12:53
У російській армії рекордне дезертирство – британська розвідка
Втеча мобілізованих росіян з армії досягло рекордного рівня від початку повномасштабного вторгнення.

Найбільший рівень дезертирства зареєстровано в московській області. 

Про це Міністерство оборони Великої Британії пише в соцмережі X (Twitter).

"За даними незалежної російської медіагрупи "Медіазона", у березні 2024 року російські військові суди засудили рекордну кількість 684 військовослужбовців рф за дезертирство. Загальна кількість випадків з моменту часткової мобілізації у вересні 2022 становить 7400, при цьому в московській області зареєстровано найбільшу кількість випадків - 496", - йдеться в дописі. 

Британська розвідка пише, щор багато солдатів, яких вистежили і передали військовому суду, засуджено до умовних термінів і повернуто у свої частини та на передову. 

Разом з тим,  кількість запитів щодо надання притулку в західних країнах від громадян росії, які ухиляються від військової служби, досягла рекордного рівня.

"Російські солдати, зокрема насильно завербовані під час часткової мобілізації у вересні 2022 року, повинні залишатися на військовій службі на невизначений термін з малою ймовірністю демобілізації", - додали в Міноборони Британії.

 

розвідкаВелика Британія

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