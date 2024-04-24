Втеча мобілізованих росіян з армії досягло рекордного рівня від початку повномасштабного вторгнення.

Найбільший рівень дезертирства зареєстровано в московській області.

Про це Міністерство оборони Великої Британії пише в соцмережі X (Twitter).

"За даними незалежної російської медіагрупи "Медіазона", у березні 2024 року російські військові суди засудили рекордну кількість 684 військовослужбовців рф за дезертирство. Загальна кількість випадків з моменту часткової мобілізації у вересні 2022 становить 7400, при цьому в московській області зареєстровано найбільшу кількість випадків - 496", - йдеться в дописі.

Британська розвідка пише, щор багато солдатів, яких вистежили і передали військовому суду, засуджено до умовних термінів і повернуто у свої частини та на передову.

Разом з тим, кількість запитів щодо надання притулку в західних країнах від громадян росії, які ухиляються від військової служби, досягла рекордного рівня.

"Російські солдати, зокрема насильно завербовані під час часткової мобілізації у вересні 2022 року, повинні залишатися на військовій службі на невизначений термін з малою ймовірністю демобілізації", - додали в Міноборони Британії.