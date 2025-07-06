В російській Усть-Лузі підірвали танкер "тіньового флоту" з аміаком
06 липня 2025, 18:59
Фото: ілюстративне
Міністерство транспорту рф вже визнало "незначний витік через інцидент під час завантаження"
У російському порту Усть-Луга в Ленінградській області сталося два вибухи на танкері Eco Wizard, який належить до "тіньового флоту" росіян. Танкер мав на борту вантаж аміаку, стався масштабний витік речовини.
Про це повідомляє видання The Insider.
Відомо, що під час робіт із завантаження аміаку на терміналі у порту сталося щонайменше два вибухи. Після цього танкер ліг на лівий борт та почав тонути. Пошкодження спричинили витік аміаку з танків.
Міністерство транспорту рф вже визнало "незначний витік через інцидент під час завантаження". За даними російських офіційних органів, двадцять три члени екіпажу було евакуйовано з борту танкера, постраждалих нібито немає. Планується проведення водолазних робіт.
"Аварійні служби термінала нині займаються ліквідацією наслідків події. Подальше навантаження вантажу було оперативно зупинено", - сказано в офіційному повідомленні.
Танкер Eco Wizard ходить під прапором Маршаллових островів та може належати до "тіньового флоту" російського режиму. До Усть-Луги судно прибуло з Бельгії.