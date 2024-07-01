В російському Бєлгороді блекаут

В російську місті Бєлгород стався блекаут: без світла 90% населення.

За версією росіян, причиною відключення електроенергії в Бєлгородській області став "зовнішній вплив на енергообʼєкт".

Про це заявили в прес-службі Міненерго України.

За інформацією з відкритих джерел, блекаут стався в результаті одночасної атаки дронів і спрацювання саморобних вибухових пристроїв на підстанції.

В Бєлгородській області не працюють світлофори, є проблеми з інтернетом.

Сьогодні у жителів Бєлгорода та Бєлгородського району очікуються проблеми з автобусами: організатор пасажирських перевезень повідомив, що через часткове відключення електроенергії прогнозуються затримки і збої у русі громадського транспорту.

Крім того, рос ЗМІ пишуть, відключення торкнулися Воронезької області. Світла немає в чотирьох районах: Ліскінському, Острогозькому, Кантемирівському та Кам'янському.