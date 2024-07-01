В російському Бєлгороді блекаут
За версією росіян, причиною відключення електроенергії в Бєлгородській області став "зовнішній вплив на енергообʼєкт".
Про це заявили в прес-службі Міненерго України.
За інформацією з відкритих джерел, блекаут стався в результаті одночасної атаки дронів і спрацювання саморобних вибухових пристроїв на підстанції.
В Бєлгородській області не працюють світлофори, є проблеми з інтернетом.
Сьогодні у жителів Бєлгорода та Бєлгородського району очікуються проблеми з автобусами: організатор пасажирських перевезень повідомив, що через часткове відключення електроенергії прогнозуються затримки і збої у русі громадського транспорту.
Крім того, рос ЗМІ пишуть, відключення торкнулися Воронезької області. Світла немає в чотирьох районах: Ліскінському, Острогозькому, Кантемирівському та Кам'янському.