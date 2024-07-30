В російському Курську вночі лунали вибухи

Місцева влада заявляє про збиті повітряні цілі.

Вибухи пролунали вночі у російському місті Курськ.

Про це пишуть російські Telegram-канали.

Місцеві жителі кажуть, що в небі над Курськом було чути вибух і видно яскравий спалах.

Також від гучного звуку у кількох районах у автомобілів на парковках спрацювала сигналізація.

В той же час губернатора регіону Олексій Смирнов заявляє про ракетну небезпеку в Курській області і просив мешканців не виходити на вулицю і сховатися у приміщеннях без вікон із суцільними стінами.

Рос ЗМІ повідомляють, що в небі над Жовтневим і Курчатівським районами Курської області нібито було знищено "чотири ракети ЗСУ".