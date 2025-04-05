В російському Сибіру вирують степові пожежі: вже горять будинки
У Сибіру внаслідок урагану почалося поширення ландшафтних пожеж і вогонь переходить уже на будинки.
Про це пише російська агенція ТАСС.
Також в Мінусинську уряд закликав евакуюватися жителів одного з мікрорайонів.
"Тотальний жах у Заїмці, вогонь оточує село. Люди просять допомоги", - пишуть мешканці.
"На трасі в аеропорт - вогняна стіна, люди намагаються виїхати по зустрічній", - додає телеграм канал Astra.
В той же час, голова Калінінської сільради Усть-Абаканського району республіки Іван Сажин закликав усіх, хто може допомогти, брати лопати і мітли і боротися з пожежею.
В рф заявляють, що штормовий вітер призвів до масових відключень електроенергії в шести районах Кузбасу, п'яти районах Алтайського краю, а також у Хакасії.