В російському Сибіру вирують степові пожежі: вже горять будинки

Уряд рф просить мешканців самим гасити вогонь лопатами.

У Сибіру внаслідок урагану почалося поширення ландшафтних пожеж і вогонь переходить уже на будинки.

Про це пише російська агенція ТАСС.

Також в Мінусинську уряд закликав евакуюватися жителів одного з мікрорайонів.

"Тотальний жах у Заїмці, вогонь оточує село. Люди просять допомоги", - пишуть мешканці.

"На трасі в аеропорт - вогняна стіна, люди намагаються виїхати по зустрічній", - додає телеграм канал Astra.

В той же час, голова Калінінської сільради Усть-Абаканського району республіки Іван Сажин закликав усіх, хто може допомогти, брати лопати і мітли і боротися з пожежею.

В рф заявляють, що штормовий вітер призвів до масових відключень електроенергії в шести районах Кузбасу, п'яти районах Алтайського краю, а також у Хакасії.