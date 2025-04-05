Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В російському Сибіру вирують степові пожежі: вже горять будинки

05 квітня 2025, 19:09
В російському Сибіру вирують степові пожежі: вже горять будинки
Фото: з вільних джерел
Уряд рф просить мешканців самим гасити вогонь лопатами.

У Сибіру внаслідок урагану почалося поширення ландшафтних пожеж і вогонь переходить уже на будинки. 

Про це пише російська агенція ТАСС.

Також в Мінусинську уряд закликав евакуюватися жителів одного з мікрорайонів.

"Тотальний жах у Заїмці, вогонь оточує село. Люди просять допомоги", - пишуть мешканці.

"На трасі в аеропорт - вогняна стіна, люди намагаються виїхати по зустрічній", - додає телеграм канал Astra.

В той же час, голова Калінінської сільради Усть-Абаканського району республіки Іван Сажин закликав усіх, хто може допомогти, брати лопати і мітли і боротися з пожежею.

В рф заявляють, що штормовий вітер призвів до масових відключень електроенергії в шести районах Кузбасу, п'яти районах Алтайського краю, а також у Хакасії.

 
РосіяпожежаСибір

Останні матеріали

Трамп звільнив нелояльних співробітників Ради національної безпеки. Ініціатива – проросійської MAGA-блогерки Лори Лумер – Washington Post
Політика
Трамп звільнив нелояльних співробітників Ради національної безпеки. Ініціатива – проросійської MAGA-блогерки Лори Лумер – Washington Post
Переклад iPress – 04 квітня 2025, 15:46
Повне божевілля світової політики. Позерство та особиста вигода, які керують політикою США – Ендрю Таннер
Політика
Повне божевілля світової політики. Позерство та особиста вигода, які керують політикою США – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 04 квітня 2025, 12:34
Прем'єрка Італії Мелоні намагається утримати коаліцію. Чи збирається вона підтримувати Україну та переозброєння ЄС? – Politico
Політика
Прем'єрка Італії Мелоні намагається утримати коаліцію. Чи збирається вона підтримувати Україну та переозброєння ЄС? – Politico
Переклад iPress – 04 квітня 2025, 00:33
Таємна колаборація кремля із Трампом. Чим займається у Вашингтоні посланець путіна – Ольга Лаутман
Політика
Таємна колаборація кремля із Трампом. Чим займається у Вашингтоні посланець путіна – Ольга Лаутман
Переклад iPress – 03 квітня 2025, 16:14
Щорічна оцінка загроз США. Аналіз пов'язаного з росією контенту – Бенджамін Кук
Політика
Щорічна оцінка загроз США. Аналіз пов'язаного з росією контенту – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 03 квітня 2025, 12:17
Трамп – найближчому оточенню: Маск скоро піде. Але, скоріше, тільки посунеться – Politico
Політика
Трамп – найближчому оточенню: Маск скоро піде. Але, скоріше, тільки посунеться – Politico
Переклад iPress – 03 квітня 2025, 06:32
Чому за Signalgate мають понести покарання. Використання адміністрацією Трампа Signal наражає на небезпеку військовослужбовців США – Марк Гертлінг
Політика
Чому за Signalgate мають понести покарання. Використання адміністрацією Трампа Signal наражає на небезпеку військовослужбовців США – Марк Гертлінг
Переклад iPress – 02 квітня 2025, 16:23
Природний кордон України на сході має проходити по Дону. Огляд фронтів – Ендрю Таннер
Cуспільство
Природний кордон України на сході має проходити по Дону. Огляд фронтів – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 02 квітня 2025, 12:48
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється