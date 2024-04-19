В ракетах, якими росія б'є по Україні, знаходять іноземні компоненти: 70% деталей припадає на американські фірми.

Про це йдеться в матеріалі РБК Україна.

Санкції США та західних союзників україни усе ще не достатні.

Так, іноземних деталей в російській техніці, боєприпасах і ракетами усе ще більше половини.

Наприклад, в ракеті 3М22 "Циркон", яку в кінці березня росіяни запустили на Київ, знайшли деталі американського виробництва 2023 року.

В ракетах російської армії багато деталей саме американських виробників.

Національне агентство з питань протидії корупції України зафіксувало 2800 іноземних компонентів, знайдених у російській військовій техніці.

В Київському інституті економіки і групи Єрмака-Макфола заявляють, що 95% компонентів виробляються компаніями, які знаходяться у країнах, які підтримують санкції проти росії.

Але при цьому 70% компонентів припадає на США.

Ймовірно, реекспорт це головний шлях отримання західної мікроелектроніки, фактично деталі "дрейфують" між країнами, поки зрештою не опиняються у росії.

"Це може бути бразильська компанія або Дубаї. Далі комплектуюча їде, наприклад, уже ближче до Росії, тобто до умовного Казахстану. Там уже другий ланцюг, третій ланцюг, а з Казахстану він йде або легально як реекспорт, або як контрабанда через кордон вже ближчий до російських заводів", - заявив радник голови ОП і секретар міжнародної санкційної групи Єрмака-Макфола Владислав Власюк.

Так, напркилкд в лютому стало відомо, що росія досі отримує з Фінляндії компоненти і обладнання для ОПК.