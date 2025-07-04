В розмові з путіним Трамп не досяг прогресу щодо війни в Україні
Президент США Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови з очільником Кремля Владіміром путіним не домігся прогресу щодо припинення вогню в Україні.
Про це він сказав під час спілкування із журналістами.
Трамп сказав, що розмова із путіним була "досить тривала".
За словами глави Білого дому, вони говорили про Іран та війну в Україні.
"І мені це не подобається. Я незадоволений його позицією щодо угоди з Україною", – додав Трамп.
На уточнююче питання щодо того, чи домігся він прогресу під час цієї розмови, Трамп відповів:
"Ні, сьогодні я зовсім не досяг із ним жодного прогресу".
Нагадаємо, що вчора Трамп провів телефонну розмову із главою кремля.