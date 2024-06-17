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В Румунії автобус з 57 українцями потрапив у ДТП: є постраждалі

17 червня 2024, 12:07
В Румунії автобус з 57 українцями потрапив у ДТП: є постраждалі
фото: ziuaconstanta.ro
Аварія сталася на залізничному переїзді між селами Таріверде та Байя.

У румунському повіті Констанца в ніч проти 17 червня сталася аварія за участі вантажівки та автобуса, у якому перебували 57 громадян України. Вже відомо про постраждалих.

Про це повідомляє Digi24.

Аварія сталася на залізничному переїзді між селами Таріверде та Байя, що в повіті Констанца. На місце події виїхали кілька бригад пожежної та швидкої допомоги.

Як зазначається, в автобусі їхали 42 неповнолітні пасажири та 15 дорослих. З них двоє дорослих та 13 дітей потребують медичної допомоги. Двох дорослих і двох дітей уже доправили до лікарні.

Влада Констанци вводила "Червоний план" – це протокол дій для екстрених служб, який активується в разі великих аварій або катастроф. Поліцейські повідомили, що автомобілі, які потрапили в аварію, рухалися в одному напрямку, у бік муніципалітету Констанца. Водіїв транспорту перевірили на можливу присутність психоактивних речовин, результати виявилися негативними.

Українські дипломати наразі не коментували аварію.

РумуніяДТПвійна в Україніросія окупанти

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