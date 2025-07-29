В Румунії на Дунаї перекинувся човен з туристами: є загиблі

Причиною інциденту став шторм.

У Румунії в дельті Дунаю перекинувся човен із туристами, де загинули щонайменше четверо людей, ще десятьох вдалося врятувати.

Про це повідомляє Associated Press.

Подія сталася ще вчора, 28 липня, неподалік міста Суліна у повіті Тулча. На борту перебували 14 осіб.

За попередніми даними місцевих ЗМІ, човен міг перекинутися через штормові умови, хоча офіційну причину аварії поки не оприлюднено.

Імена та національність загиблих не розголошуються. Шестеро врятованих були в рятувальних жилетах і змогли самостійно допливти до берега.

Решту пасажирів доставили до лікарні для надання допомоги.