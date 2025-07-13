В Румунії на пляжі виявили уламок безпілотника

На місце прибули співробітники бригади по боротьбі з тероризмом.

На пляжі румунського курорту Ефоріє-Суд виявили можливі уламки БпЛА.

Про це інформує портал Adevărul.

Металевий фрагмент знайшов рибалка на пляжі румунського курорту Ефоріє-Суд і повідомив про це рятувальникам, а відпочивальники кажуть, що це може бути частина крила безпілотника, пише видання.

На місце вже прибули співробітники бригади по боротьбі з тероризмом.

Також про знахідку повідомили в міністерство оборони Румунії.

Наразі уряд проводить перевірку.

Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну - в Румунії часто залітають дрони.