В Румунії на пляжі виявили уламок безпілотника
На пляжі румунського курорту Ефоріє-Суд виявили можливі уламки БпЛА.
Про це інформує портал Adevărul.
Металевий фрагмент знайшов рибалка на пляжі румунського курорту Ефоріє-Суд і повідомив про це рятувальникам, а відпочивальники кажуть, що це може бути частина крила безпілотника, пише видання.
На місце вже прибули співробітники бригади по боротьбі з тероризмом.
Також про знахідку повідомили в міністерство оборони Румунії.
Наразі уряд проводить перевірку.
Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну - в Румунії часто залітають дрони.