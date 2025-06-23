За потрібних 233 голосів - уряд отримав 301.

У понеділок, 23 червня, парламент Румунії затвердив уряд на чолі з Іліє Боложаном.

Члени виконавчої влади мають скласти присягу о 20:00 в палаці Котрочень, інформує Digi24.

Затвердження нового уряду було потрібно мінімум 233 голоси "за", а в результаті голосування — 301 голос був "за" і 9 "проти"

Протокол коаліції уряду був підписаний ранком понеділка, після чого відбулась процедура затвердження уряду на чолі з прем'єром Іліє Боложаном.

Тепер коаліція складається з PSD, PNL, USR, UDMR і групи національних меншин.

"Від свого імені та від імені команди міністрів дякую вам за довіру, яку ви нам надали. З цього вечора, після складання присяги, ми зробимо все, що від нас залежить, щоб поважати цей голос, служити нашій країні та поважати румунів. Боже, допоможи!" – сказав Іліє Боложан.

Сьогодні ввечері у палаці Котрочень відбудеться складання присяги членів румунського уряду перед президентом Нікушором Даном, а потім перше засідання уряду близько 21:00.