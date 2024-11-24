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В Румунії розпочалися президентські вибори

24 листопада 2024, 09:55
В Румунії розпочалися президентські вибори
Фото: zn.ua
Згідно соцопитувань, наразі лідирують прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку та голова опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон.
24 листопада в Румунії стартував перший тур голосування президентських виборів. 
 
Про це повідомляє Digi24.
 
Виборчі дільниці відчинились о 7:00 за місцевим часом і закриються о 21:00.
 
У Румунії офіційно зареєстровано трохи більше 19 млн виборців. З них майже мільйон проживає за кордоном.
 
Голосування за кордоном почалося ще в п'ятницю. Загалом для голосування відкрили майже 19 тисяч дільниць.
 
У першому турі президентських виборів до бюлетенів для голосування внесено 14 імен, один із кандидатів, колишній прем’єр-міністр Румунії, Людовік Орбан зняв свою кандидатуру і закликав своїх прихильників підтримати лідерку правоцентристського опозиційного Союзу порятунку Румунії (USR) Єлену Ласконі.
 
За даним соцопитувань, наразі лідирують прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку та голова опозиційної ультраправої партії AUR Джордже Сіміон, якого підозрюють у зв'язках з рф.
 
Чинний президент, представник націонал-лібералів Клаус Йоганніс, обімає посаду вже дві канденції, тож не може брати участь у виборах.

 

Румуніявійна в Україніросія окупанти

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