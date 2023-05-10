В Румунії відкрили Європейський центр кібербезпеки через агресію рф
Про це інформує уряд Румунії.
Відкриття Центру відбулось у День Європи в штаб-квартирі Бухарестської політехніки.
На відкритті був присутній прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке.
"Діяльність Центру також розвивається на тлі збільшення кількості гібридних атак, викликів кібербезпеці Європи, які прогресивно прискорюються, а отже, значно зростають з кінця 2021 та у 2022 роках не лише за кількістю, але й за складністю та підготовленістю", – зазначив Чуке і додав, що неспровокована війна росії в Україні визначила нову епоху з точки зору основних ризиків, ролі та впливу кібервійни у кризових ситуаціях.
"Саме з цієї причини наявність у цій частині Європи важливого компонента для зміцнення кіберстійкості ЄС підтверджує увагу, яку приділяють нашим спільним зусиллям щодо захисту економіки, громадян та державних установ", – підсумував румунський прем'єр.