В Саудівській Аравії стартувала зустріч щодо української формули миру
Про це повідомляє Укрінформ.
"На саміті в Джидді в Саудівська Аравії, в якому візьмуть участь представники понад 40 держав, буде розподілена відповідальність між країнами щодо співорганізації чи співлідерства у тому чи іншому пункті української Формули миру", - заявив заступник керівника Офісу Президента України Ігоря Жовква.
В США сприймають заплановані переговори в Саудівській Аравії щодо Формули миру в Україні як початок процесу, оскільки для встановлення справжнього миру потрібна готовність передусім росії бути частиною мирної дипломатії.
Зустріч триватиме до 6 серпня.