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В Саудівській Аравії стартувала зустріч щодо української формули миру

05 серпня 2023, 13:09
В Саудівській Аравії стартувала зустріч щодо української формули миру
Фото: Fotolia / aviavlad
Сьогодні розпочинається друга зустріч на рівні радників з національної безпеки і політичних директорів щодо ключових принципів миру на основі Формули миру Президента України Володимира Зеленського в Джидді.

Про це повідомляє Укрінформ.

"На саміті в Джидді в Саудівська Аравії, в якому візьмуть участь представники понад 40 держав, буде розподілена відповідальність між країнами щодо співорганізації чи співлідерства у тому чи іншому пункті української Формули миру", - заявив заступник керівника Офісу Президента України Ігоря Жовква. 

В США сприймають заплановані переговори в Саудівській Аравії щодо Формули миру в Україні як початок процесу, оскільки для встановлення справжнього миру потрібна готовність передусім росії бути частиною мирної дипломатії. 

Зустріч триватиме до 6 серпня.

Саудівська Аравіяформула миру

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