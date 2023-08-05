В Саудівській Аравії стартувала зустріч щодо української формули миру

Сьогодні розпочинається друга зустріч на рівні радників з національної безпеки і політичних директорів щодо ключових принципів миру на основі Формули миру Президента України Володимира Зеленського в Джидді.

Про це повідомляє Укрінформ.

"На саміті в Джидді в Саудівська Аравії, в якому візьмуть участь представники понад 40 держав, буде розподілена відповідальність між країнами щодо співорганізації чи співлідерства у тому чи іншому пункті української Формули миру", - заявив заступник керівника Офісу Президента України Ігоря Жовква.

В США сприймають заплановані переговори в Саудівській Аравії щодо Формули миру в Україні як початок процесу, оскільки для встановлення справжнього миру потрібна готовність передусім росії бути частиною мирної дипломатії.

Зустріч триватиме до 6 серпня.