В Саудівській Аравії жінка отримала 34 роки тюрми за користування Twitter

Сальму аль-Шехаб засудили за "злочинне" використання інтернет-сайту з метою "викликати громадські заворушення та дестабілізувати громадянську та національну безпеку"

Жінку із Саудівської Аравії засудили до 34 років в'язниці за те, що стежила за дисидентами у Twitter та поширювала їхні пости.

Про це повідомляє The Guardian.

Вирок був ухвалений судом королівства через кілька тижнів після візиту президента США Джо Байдена до Саудівської Аравії, який, як попереджали правозахисники, може підштовхнути королівство до посилення переслідування борців за демократію.

Зазначається, що 34-річну Сальму аль-Шехаб, матір двох маленьких дітей, спочатку засудили до трьох років тюремного ув'язнення за "злочинне" використання інтернет-сайту з метою "викликати громадські заворушення та дестабілізувати громадянську та національну безпеку". Проте апеляційний суд виніс новий вирок - 34 роки позбавлення волі із подальшою забороною на виїзд на 34 роки.

При цьому повідомляється, що жінка не була провідною або особливо активною активісткою. Вона мала 150 дописувачів в Instagram і 2497 - у Twitter.

Серед твітів про вигорання пандемії коронавірусу та фотографій своїх маленьких дітей, іноді на її сторінці були пости саудівських дисидентів, які живуть у вигнанні і закликали до звільнення політичних ув'язнених у королівстві.

При цьому у ЗМІ пишуть, що жінка ще може подати апеляцію.

Раніше iPress повідомляв, що Twitter та YouTube почали ігнорувати запити щодо блокування російської пропаганди й публікацій у соціальних мережах.