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ПОЛІТИКА

В сенаті вимагають пояснень щодо ймовірного повернення рф до SWIFT

28 червня 2025, 17:16
В сенаті вимагають пояснень щодо ймовірного повернення рф до SWIFT
Фото: uapress.info
росію було виключено із системи після повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.

Сенатор-демократ Рон Вайден з фінансового комітету Сенату письмово зажадав від міністра фінансів США Скотта Бессента забезпечити дотримання санкцій проти росії. Він також хоче прояснення через коментарі міністра про можливе приєднання росії до міжнародної мережі банківських платежів.

Про це пише Reuters.

За даними видання, у листі Бессенту сенатор зажадав відповіді на запитання про те, як американсько-українська угода з видобутку найважливіших корисних копалин та інвестиційна угода допоможуть підвищити повоєнну безпеку України, і чи не принесуть вони вигоду якомусь суб'єкту або країні, які допомагали росії у військових діях.

Вайден, який представляє в Сенаті штат Орегон, процитував більш ранні коментарі Бессента про те, що він готовий посилити російські санкції, зокрема проти нафтових компаній.

"Я прошу вас підтвердити свою прихильність суворому дотриманню цих санкцій і відповісти на запитання про те, як ви уявляєте собі інші заходи, яких вживає адміністрація президента, включно з угодами з Україною, що потенційно можуть працювати в поєднанні з цими санкціями", - написав Вайден.

Сенатор також попросив главу Казначейства пояснити коментарі, зроблені ним в інтерв'ю телеканалу Fox News Channel, в яких він не виключив повернення росії в міжнародну банківську мережу SWIFT. Нагадавши, що росію було виключено із системи після повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.

"Чи дозволить Казначейство російським банкам знову приєднатися до SWIFT за відсутності всеосяжної мирної угоди з Україною, яка повністю усуне неспровоковане вторгнення росії до України?", - озвучив Вайден своє запитання до міністра фінансів США, на які він повинен буде відповісти.

Вайден також запитав, чи буде Бессент продовжувати виконання Казначейством США зобов'язань лідерів країн "Великої сімки" щодо обмеження використання росією міжнародної фінансової системи для підтримки своєї війни проти України.

війнаSWIFTСенат СШАсанкціі проти росіїСкотт Бессент

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