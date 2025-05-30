В Сербії пролунав вибух на оборонному заводі

Подія сталася під час зміни робітників.

В місті Валєво у Сербії стався вибух на оборонному підприємстві "Крушик", постраждали п’ятеро осіб.

Про це повідомив місцевий телеканал N1.

У компанії опублікували заяву з приводу вибуху.

В ній йдеться про те, що під час рутинних операцій на пресі спрацював підсилювач детонатора, внаслідок чого один працівник отримав поранення у вигляді порізів, а четверо працівників відчувають шум у вухах.

В компанії додали, що працівників відправили до лікарні Валєва для надання медичної допомоги та обстеження слуху.

Раніше Служба зовнішньої розвідки рф заявила, що оборонні підприємства Сербії постачають боєприпаси Україні – всупереч декларованому офіційним Белградом "нейтралітету".