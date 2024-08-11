В штабі Трампа заявили про атаку іранських хакерів на їх пошту

Кіберзлочинці отримали доступ до внутрішніх документів.

У Дональда Трампа запевняють, що деякі їхні внутрішні комунікації були зламані.

Вони звинуватили в цьому уряд Ірану, але не надали прямих доказів, пише Reuters.

Заява республіканця прозвучала незабаром після того, як Politico повідомив, що в липні він почав отримувати електронні листи від анонімного джерела, де виданню пропонували справжні документи з внутрішньої кампанії Трампа, включаючи звіт про "потенційну вразливість" напарника Джей Ді Венса.

Politico повідомило, що почало отримувати електронні листи 22 липня з анонімного акаунта. Обліковий запис електронної пошти AOL, ідентифікований лише як "Роберт", передав інформацію, яка виглядала як дослідницьке досьє, яке кампанія підготувала на кандидата у віце-президенти від республіканців. Документ був датований 23 лютого, майже за п'ять місяців до того, як Трамп обрав Венса своїм віце-кандидатом.

"Ці документи були незаконно отримані з іноземних джерел, ворожих Сполученим Штатам, з метою втрутитися у вибори 2024 року та посіяти хаос у всьому нашому демократичному процесі", – заявив речник кампанії Трампа Стівен Ченг.

Трамп також написав у соцмережах, що компанія Microsoft повідомила передвиборчу кампанію про злам одного із сайтів. Екс президент поклав провину на Іран, додавши, що вони "змогли отримати лише загальнодоступну інформацію". Колишній президент не надав більше подробиць про злом.

Також кампанія Трампа посилалася на звіт Microsoft, де мовиться, що пов’язані з іранським урядом хакери намагалися зламати обліковий запис "високопоставленого чиновника" під час президентської кампанії в США в червні. Хакери заволоділи обліковим записом колишнього політичного радника, а потім використали його для атаки на чиновника.

В той же час представництво Ірану в ООН, відповідаючи на запитання про заяву кампанії Трампа, заперечило свою причетність.

"Ми не надаємо жодної довіри таким повідомленням. Уряд Ірану не має і не приховує жодних намірів чи мотивів втручатися у президентські вибори в Сполучених Штатах", – йдеться у заяві.

Журналісти пишуть, що Іран вже давно підозрюють у проведенні хакерських кампаній, спрямованих проти його ворогів на Близькому Сході та за його межами. Тегеран також давно погрожує помститися Трампу через удар безпілотника, який він наказав здійснити у 2020 році. Тоді загинув видатний генерал Корпусу вартових ісламської революції Касем Сулеймані.