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У Швеції вперше за пів століття відтік населення перевищив імміграцію

08 серпня 2024, 19:27
У Швеції вперше за пів століття відтік населення перевищив імміграцію
Фото: РБК
Зменшилась на третину і кількість заяв про надання притулку.

Дані Статистичного управління Швеції показали, що в країні вперше за 50 років склалась ситуація, коли еміграція перевищує імміграцію. 

Про це повідомляє The Local.

"Нинішній міграційний зсув у країні є частиною ширшої тенденції до зменшення кількості шукачів притулку та виданих дозволів на проживання", - заявила міністерка міграції Швеції Марії Мальмер Стенергард. 

За її словами, кількість заяв про надання притулку наближається до історично низького рівня, кількість дозволів на проживання, пов'язаних з наданням притулку, продовжує зменшуватися, і вперше за 50 років Швеція має чисту еміграцію.

Раніше країна мала від'ємний показник чистої імміграції до травня цього року включно.

Також до кінця липня в Швеції зареєстрували лише 5600 заяв про надання притулку, а це на 27% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Швеція прийняла велику кількість мігрантів з 1990-х років, здебільшого з країн, охоплених конфліктами, таких як колишня Югославія, Сирія, Афганістан, Сомалі, Іран та Ірак.

 
імміграціяШвеціяміграція

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