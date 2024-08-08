Зменшилась на третину і кількість заяв про надання притулку.

Дані Статистичного управління Швеції показали, що в країні вперше за 50 років склалась ситуація, коли еміграція перевищує імміграцію.

Про це повідомляє The Local.

"Нинішній міграційний зсув у країні є частиною ширшої тенденції до зменшення кількості шукачів притулку та виданих дозволів на проживання", - заявила міністерка міграції Швеції Марії Мальмер Стенергард.

За її словами, кількість заяв про надання притулку наближається до історично низького рівня, кількість дозволів на проживання, пов'язаних з наданням притулку, продовжує зменшуватися, і вперше за 50 років Швеція має чисту еміграцію.

Раніше країна мала від'ємний показник чистої імміграції до травня цього року включно.

Також до кінця липня в Швеції зареєстрували лише 5600 заяв про надання притулку, а це на 27% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Швеція прийняла велику кількість мігрантів з 1990-х років, здебільшого з країн, охоплених конфліктами, таких як колишня Югославія, Сирія, Афганістан, Сомалі, Іран та Ірак.