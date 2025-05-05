В Швейцарії інфляція впала до 0%
Споживчі ціни у Швейцарії у квітні не змінилися порівняно з аналогічним періодом 2024 року, інфляція впала до 0,0,
Про це повідомило Федеральне статистичне управління країни.
Хоча економісти передбачали зростання споживчих цін на 0,2% як у річному, так і у місячному вираженні.
Для порівняння, у березні річна інфляція у Швейцарії становила 0,3%.
Квітневий показник це найнижчий з моменту дефляції, зафіксованої у березні 2021 року.
З вересня 2024 року показник інфляції в країні стабільно тримається на рівні нижче 1%, а востаннє він перевищував 2% навесні 2023 року.
Економісти пояснюють динаміку поєднанням зниження цін на нафту та зміцнення швейцарського франка.
Два фактори стримують зростання цін.
"Інфляційний тиск у Швейцарії залишається низьким", – сказав головний економіст дослідницького центру BAK Economics Клод Маурер.
Також аналітиків припускають, що найближчими місяцями інфляція може тимчасово піти навіть у негативну зону.
За прогнозами економістів, вже у червні Швейцарський національний банк може знизити базову ставку до 0,0%.
Центробанк, імовірно, виступить із заявою про те, що він готовий у разі потреби знову запровадити негативні відсоткові ставки за депозитами – інструмент, який використовувався ним у попередні роки для боротьби з дефляцією. Деякі експерти вважають поточний рівень інфляції небажаним, але не критичним.
"Він безпосередньо пов'язаний із зовнішніми факторами", - зазначив Карстен Юніус із банку Safra Sarasin у коментарях для преси.