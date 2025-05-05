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В Швейцарії інфляція впала до 0%

05 травня 2025, 18:52
В Швейцарії інфляція впала до 0%
Фото: AP
Зупинилося зростання споживчих цін.

Споживчі ціни у Швейцарії у квітні не змінилися порівняно з аналогічним періодом 2024 року, інфляція впала до 0,0,

Про це повідомило Федеральне статистичне управління країни. 

Хоча економісти передбачали зростання споживчих цін на 0,2% як у річному, так і у місячному вираженні. 

Для порівняння, у березні річна інфляція у Швейцарії становила 0,3%. 

Квітневий показник це найнижчий з моменту дефляції, зафіксованої у березні 2021 року.

З вересня 2024 року показник інфляції в країні стабільно тримається на рівні нижче 1%, а востаннє він перевищував 2% навесні 2023 року. 

Економісти пояснюють динаміку поєднанням зниження цін на нафту та зміцнення швейцарського франка. 

Два фактори стримують зростання цін. 

"Інфляційний тиск у Швейцарії залишається низьким", – сказав головний економіст дослідницького центру BAK Economics Клод Маурер. 

Також аналітиків припускають, що найближчими місяцями інфляція може тимчасово піти навіть у негативну зону. 

За прогнозами економістів, вже у червні Швейцарський національний банк може знизити базову ставку до 0,0%. 

Центробанк, імовірно, виступить із заявою про те, що він готовий у разі потреби знову запровадити негативні відсоткові ставки за депозитами – інструмент, який використовувався ним у попередні роки для боротьби з дефляцією. Деякі експерти вважають поточний рівень інфляції небажаним, але не критичним. 

"Він безпосередньо пов'язаний із зовнішніми факторами", - зазначив Карстен Юніус із банку Safra Sarasin у коментарях для преси.

 
Швейцаріядефляція

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