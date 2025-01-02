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У Швейцарії офіційно заборонили паранджу

02 січня 2025, 15:44
У Швейцарії офіційно заборонили паранджу
Фото: rusoch.fr
Порушення можуть каратися штрафом у розмірі до 1000 євро.

У Швейцарії набрати чинності закон про заборону носити паранджу у публічних місцях, передає SwissInfo.

Ще у березні 2021 року ініціативу проти паранджі на референдумі схвалили 51,2% швейцарців.

Однак винятки із закону включатимуть закриття обличчя з міркувань безпеки, погоди або здоров'я. 

Також вони будуть дозволені у мистецьких і розважальних цілях і для реклами.

Швейцарія приєднується до п'яти інших європейських країн, включаючи сусідні Францію та Австрію, які ввели таку заборону.

 
ШвейцаріяЗАБОРОНАпаранджа

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