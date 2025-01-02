Порушення можуть каратися штрафом у розмірі до 1000 євро.

У Швейцарії набрати чинності закон про заборону носити паранджу у публічних місцях, передає SwissInfo.

Ще у березні 2021 року ініціативу проти паранджі на референдумі схвалили 51,2% швейцарців.

Однак винятки із закону включатимуть закриття обличчя з міркувань безпеки, погоди або здоров'я.

Також вони будуть дозволені у мистецьких і розважальних цілях і для реклами.

Швейцарія приєднується до п'яти інших європейських країн, включаючи сусідні Францію та Австрію, які ввели таку заборону.