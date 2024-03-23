В Словаччині обирають президента

Наразі проходить перший тур президентських виборів.

В Словаччині проходить голосування у першому турі президентських виборів. Шанси на перемогу є і в підтриманого прем’єром чинного спікера Петера Пеллегріні, і в опозиційного прозахідного кандидата Івана Корчока.

Про це повідомляє Aktuality.

Виборчі дільниці працюють з 7 ранку і до 22:00.

Словацькі виборці обирають між 11 кандидатами у президенти, з яких ключовими конкурентами є чинний спікер Петер Пеллегріні та опозиційний кандидат Іван Корчок, колишній міністр закордонних справ.

Від початку виборчих перегонів перемога Пеллегріні була безальтернативною, але останні опитування свідчать, що Іван Корчок має шанси на перемогу у першому турі, але у другому турі переміг би Пеллегріні. Перемога Пеллегріні, коаліційного партнера антиукраїнського прем’єра Роберта Фіцо, дозволила би йому консолідувати владу в одних руках, як в його угорського колеги Віктора Орбана.

В разі перемоги Пеллегріні доведеться скласти повноваження лідера його партії "Голос". За такого сценарію існує велика ймовірність, що ця партія просто зіллється з партією Роберта Фіцо Smer-SD, і тоді Фіцо впритул наблизиться до повного контролю над парламентською більшістю.