Депутатка "Слуги народу" звинуватила В'ятровича у погіршенні відносин з Польщею
"Ми хочемо зробити конкретні кроки, також коли йдеться про скасування заборони на ексгумацію. Це має призвести до виходу зі складної ситуації, в якій опинилися наші стосунки", - заявила Верещук, інформує "Європейська правда", а також польське видання Rzeczpospolita.
"Я проти того, щоб Володимир В’ятрович залишався головою українського ІНП, через нього ми сперечалися з поляками", - додала вона.
Навесні 2017 року, завдяки Українському інституту національної пам’яті, київська влада заборонила ексгумацію та пошук останків польських жертв воєн та конфліктів на території України.
Після цього В'ятровичу заборонили в'їзд на територію Польщі. Він заявляв, що мораторій на ексгумацію польських поховань в Україні може бути знятий після того, як польська сторона надасть своє бачення легалізації та відновлення українських пам'ятників на території Польщі.
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