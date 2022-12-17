В США будуть документувати воєнні злочини рф в Україні

Конгрес США включив у Закон про оборонний бюджет США (NDAA – 2023) положення іншого законопроєкту, який зобов’язує адміністрацію звітувати про воєнні злочини та звірства росії, вчинені під час її війни проти України.

Про це повідомляє The Washington Free Beacon.

Законодавство вимагає від президента "звітувати перед Конгресом про всі звірства, вчинені з лютого 2022 року, коли росія розпочала своє неспровоковане вторгнення", вказується в повідомленні.

У Білого дому буде 90 днів, щоб підготувати та надати цей звіт Конгресу. Він має охоплювати інформацію про зусилля США щодо "збору, аналізу та збереження доказів, пов’язаних із воєнними злочинами та іншими звірствами, скоєними під час вторгнення". Білий дім також має детально розповісти, як він може використовувати цю інформацію для внутрішнього чи міжнародного судового трибуналу, пов’язаного з цими злочинами.

Як зауважив з цього приводу автор законопроєкту Майкл Маккол, це допоможе США переслідувати російських військових злочинців та судити їх на майбутньому трибуналі.

"Ми звертаємо увагу російських військ, що навмисне зґвалтування, тортури та вбивства мирних жителів в Україні не залишаться без відповіді", - заявив конгресмен Маккол.

У Білому домі підтвердили, що вивчають та відпрацьовують ініціативу української сторони стосовно створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії рф під егідою ООН.