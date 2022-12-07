Держдеп США дозволив продати Польщі понад 100 танків Abrams

Державний департамент Сполучених Штатів схвалив продаж Польщі 116 танків Abrams M1A1.

Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

"Черговий крок на шляху збільшення бронетанкового потенціалу Збройних сил Польщі. Держдепартамент США погодився продати Польщі додатково 116 танків Abrams із боєприпасами. Починаємо переговори щодо ціни. Перші поставки можливі у 2023 році", – повідомив міністр.

Видання Die Zeit пише, що може йтися про контракт на €3,58 мільярда.

Наприкінці літа Польща уклала угоду з Південною Кореєю на покупку майже 400 танків і самохідних гаубиць за $5,8 мільярда. Контракт підписали на польській військовій базі у місті Мораг. За ним Польща отримає 180 танків K2 Black Panther, 212 самохідних гаубиць K9 Thunder і боєприпаси до них. Угода, крім техніки, передбачає навчання та логістику.

Через значні поставки озброєння Україні польська армія прагне посилити свою оборонну здатність за рахунок нової техніки. Зокрема, Польща хоче закупити американські танки Abrams.