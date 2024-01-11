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БІЗНЕС & ФІНАНСИ

В США після 10 років відмов вперше дозволили Bitcoin-ETF

11 січня 2024, 14:56
В США після 10 років відмов вперше дозволили Bitcoin-ETF
Фото: з вільного доступу
Дотепер SEC не дозволяла спотові ETF, посилаючись на повʼязані з криптовалютами ризики — шахрайство та маніпуляції ринком.

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) після десятиліття відмов схвалила спотові біржові фонди (ETF) на базі біткоїна — вони дозволять інвесторам вкладатися в криптовалюту без прямого володіння нею. BlackRock, Invesco, Fidelity та інші фонди можуть розпочати торги вже сьогодні.

Про це пише Bloomberg.

Дотепер SEC не дозволяла спотові ETF, посилаючись на повʼязані з криптовалютами ризики — шахрайство та маніпуляції ринком.

У серпні 2023 року Федеральний апеляційний суд США за позовом компанії з управління криптоактивами Grayscale Investments постановив, що рішення комісії необґрунтовані. Після цього SEC була змушена переглянути свою позицію і врешті погодила одразу 11 заявок на відкриття таких фондів. Дозвіл отримала не тільки Grayscale, але й Bitwise, Hashdex, BlackRock, Valkyrie, BZX, Invesco, VanEck, WisdomTree, Fidelity та Franklin Templeton.

Втім, у регуляторі зазначили, що рішення на користь біткоїн-ETF не означає, що комісія змінила позицію щодо біткоїна — вони досі "не схвалюють" криптовалюту.

Раніше на американських біржах торгувалися лише акції криптокомпаній та ETF на біткоїн-фʼючерси. Спотові ETF у порівнянні з фʼючерсними несуть менші витрати й пропонують інвесторам нижчу комісію.

Прихильники криптовалют роками казали, що спотові фонди будуть вигідні інвесторам та допоможуть наблизити галузь до регульованого світу традиційних фінансів.

Минулого тижня вартість біткоїна вперше з квітня 2022 року перевищила $45 тисяч на хвилі оптимізму щодо очікуваного схвалення біржових спотових біткоїн-фондів. За 2023 рік біткоїн подорожчав на 156%.

СШАBitcoin

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