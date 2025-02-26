В США планують продавати громадянство за 5 млн доларів

"Золота карта" стане преміальним аналогом традиційної грінкарти

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати запровадять програму "золотої карти" – спеціального дозволу на проживання та роботу, з додатковим шляхом до отримання громадянства за 5 мільйонів доларів.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає CNN

За словами Трампа, "золота карта" стане преміальним аналогом традиційної грінкарти. Її вартість становитиме 5 мільйонів доларів, а для її отримання необхідно буде пройти перевірку.

"Ми будемо продавати золоту карту. У вас є грінкарта, а це буде золота карта. Її ціна становитиме приблизно 5 мільйонів доларів, і вона надасть ті ж привілеї, що й грінкарта, але з додатковим шляхом до громадянства. Це дозволить залучити до США заможних людей", - наголосив Трамп.

Міністр торгівлі США Говард Лутнік уточнив, що нова програма замінить чинну урядову ініціативу EB-5, яка надавала візи інвесторам.

"Звісно, усі претенденти проходитимуть ретельну перевірку, щоб підтвердити їхню відповідність високим стандартам", – підкреслив Лутнік.