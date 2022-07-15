В США пояснили, чому закликали своїх громадян терміново виїхати з України

Справа в тому, що безпека громадян США є для них пріоритетом, як і їх регулярне оповіщення щодо ситуації в різних країнах в режимі реального часу

В Держдепі США пояснили вчорашнє повідомлення американського посольства щодо заклику негайно покинути Україну.

Про це повідомив представник Держдепу США.

"Державний департамент США не має більш високого пріоритету, ніж безпека громадян США за кордоном. Ми прагнемо надавати громадянам США чітку, своєчасну та достовірну інформацію про кожну країну світу, щоб вони могли приймати обґрунтовані рішення про поїздки", - пояснюють виданню.

Тобто, таким чином посольства та консульства США за кордоном випускають оповіщення за необхідності, щоб повідомляти громадян США про конкретні події та зміни, що відбуваються на місцевому рівні, в режимі реального часу.

Представник Держдепу США наголосив, що Travel Advisory Level (рівень безпеки для поїздок) для України залишається на рівні 4: "Не подорожувати".

Так, в інформації для мандрівників містяться формулювання про повідомлення, що продовжуються, про те, що громадяни США виявляються і затримуються російськими військовими в Україні, а також при евакуації по суші через окуповану Росією територію або в Росію і Білорусь.

Він підкреслив, інформація для мандрівників також нагадує громадянам США, що їм не слід їхати в Україну, і дає конкретні поради громадянам США, які вирішать поїхати до України, попри це попередження.

"Державний департамент продовжує закликати всіх громадян США в Україні негайно залишити Україну, якщо це безпечно, використовуючи будь-який комерційний чи інший приватний наземний транспорт", - каже представник Держдепу.

При цьому особливу увагу він закликав приділити маршрутам та ризикам, пов'язаним з поїздками, оскільки українські дороги в багатьох випадках перевантажені та схильні до бойових дій, а інфраструктура, така як мости, в деяких місцях зруйнована.

"Укриття на місці може залишатися найкращим варіантом для деяких", - додав представник Держдепу.