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В США приватний літак впав на будівлю: є жертви і постраждалі

03 січня 2025, 10:11
В США приватний літак впав на будівлю: є жертви і постраждалі
Wikipedia
Одразу після зльоту пілот повідомив диспетчерській службі, що розвертається і здійснить аварійну посадку.

У місті Фуллертон приватний чотиримісний літак впав на дах виробничої будівлі, де працювали 200 осіб. 

Про це повідомляє агенція Associated Press.

Унаслідок авіатрощі загинуло двоє людей, а 18 отримали поранення. 

Наразі поліція не встановила особи загиблих. 

Також невідомо, чи це були пасажири літака, чи це були працівники підприємства, на який впав літак. Дев’ятьох постраждалих доправили до лікарні.

Агенція пише, що літак зазнав аварії менш ніж за дві хвилини після зльоту з муніципального аеропорту Фуллертон. 

Диспетчер аеропорту Кріс Вільялобос розказав, що після зльоту пілот повідомив диспетчерській службі, що збирається розвернутися і здійснити аварійну посадку. Причина цього рішення наразі незрозуміла.

Момент авіакатастрофи зафіксували камери: на кадрах видно, що літак нахилився на бік, а потім врізався в будівлю компанії Michael Nicholas Designs. Федеральне управління цивільної авіації заявило, що літак був одномоторним Van’s RV-10. 

Наразі національна рада з безпеки на транспорті розслідує катастрофу.

 
СШАавіатроща

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