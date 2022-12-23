В США Трампу хочуть заборонити обіймати будь-які державні посади

Законодавці рекомендують міністерству юстиції США заборонити своїм юристам брати участь у діяльності, пов'язаній з передвиборчою кампанією, "спрямованій на підрив верховенства права та скасування законних виборів"

Спеціальний комітет Палати представників США із розслідування подій 6 січня 2021 року в Капітолії опублікував фінальний звіт на 814 сторінках, у якому рекомендує Конгресу розглянути можливість заборонити екс-президенту Дональду Трампу обіймати державні посади через його роль у "підбурюванні до повстання" того дня, пише The Washington Post.

У восьми розділах звіту об'єднані докази, отримані з тисяч документів і понад 1000 інтерв'ю зі свідками. Вони, за задумом, покликані довести, що Трамп заздалегідь планував скасувати затвердження результатів президентських виборів 2020 року в Конгресі й із цією метою тиснув на державних чиновників, міністерство юстиції та власного віцепрезидента Майка Пенса – зрештою, стверджується у звіті, він заохотив своїх прихильників до вчинення насильства.

Усіх причетних до діяльності Трампа та учасників насильницького штурму Капітолія – зокрема адвоката президента Джона Істмана, який і запропонував, як він сам визнавав, незаконний план зі зриву затвердження результатів виборів – "Комітет 6 січня" рекомендує суворо покарати.

Зокрема законодавці рекомендують міністерству юстиції США заборонити своїм юристам брати участь у діяльності, пов'язаній з передвиборчою кампанією, "спрямованій на підрив верховенства права та скасування законних виборів".