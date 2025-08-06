Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У США Трампу відмовили в обслуговуванні найбільші банки

06 серпня 2025, 17:05
У США Трампу відмовили в обслуговуванні найбільші банки
Фото: Great again
JPMorgan та Bank of America "виключили" Трампа з банківських рахунків під тиском адміністрації Байдена.

Найбільші банки США JPMorganChase та Bank of America відмовили президенту країни Дональду Трампу в обслуговуванні через протест 6 січня 2021 року, коли після першого президентського терміну адміністрація Трампа виступала проти визнання Джо Байдена новим американським лідером.

Про це повідомила газета The New York Post із посиланням на джерела.

"Регулюючі органи ясно дали нам зрозуміти, що ми не повинні мати з ним справи", – цитує банкірів NYP.
 
Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп готується підписати указ, яким посилить контроль за діяльністю американських банків. Фінансовим установам загрожуватимуть штрафи за відмову обслуговувати клієнтів із політичних причин. Згідно з проєктом указу, банківським регуляторам нададуть вказівку розслідувати, чи порушували банки закон про рівні кредитні можливості, антимонопольне чи споживче законодавство.
Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Політика
Цифрова окупація України. Як росія через смартфони впливає на думки та почуття – The Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 15:27
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Політика
Трамп тисне на Індію. Що потрібно знати про торгівлю нафтою між Індією та росією – New York Times
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 11:53
Ядерні погрози росії та США. Слова чи справи? – Washington Post
Політика
Ядерні погрози росії та США. Слова чи справи? – Washington Post
Переклад iPress – 06 серпня 2025, 07:20
Просування росіян до Покровська пригальмувало завдяки контратакам. Диверсійні групи знищуються – Дональд Гілл
Cуспільство
Просування росіян до Покровська пригальмувало завдяки контратакам. Диверсійні групи знищуються – Дональд Гілл
Переклад iPress – 05 серпня 2025, 16:46
З ким воює Трамп? Китай обмежує постачання критично важливих елементів західним оборонним компаніям – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
З ким воює Трамп? Китай обмежує постачання критично важливих елементів західним оборонним компаніям – Wall Street Journal
Переклад iPress – 05 серпня 2025, 11:57
Корупція, некомпетентність та масові вбивства. Тим часом потяг для своєчасного посилення наземної ППО України вже давно відійшов – Том Купер
Політика
Корупція, некомпетентність та масові вбивства. Тим часом потяг для своєчасного посилення наземної ППО України вже давно відійшов – Том Купер
Переклад iPress – 05 серпня 2025, 08:54
Історія браузера. Новітня зброя Кремля – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Політика
Історія браузера. Новітня зброя Кремля – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 04 серпня 2025, 16:42
Меню тиску на росію. Як переконати путіна сісти за стіл переговорів – Джон Гербст
Політика
Меню тиску на росію. Як переконати путіна сісти за стіл переговорів – Джон Гербст
Переклад iPress – 04 серпня 2025, 12:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється