У США Трампу відмовили в обслуговуванні найбільші банки

JPMorgan та Bank of America "виключили" Трампа з банківських рахунків під тиском адміністрації Байдена.

Найбільші банки США JPMorganChase та Bank of America відмовили президенту країни Дональду Трампу в обслуговуванні через протест 6 січня 2021 року, коли після першого президентського терміну адміністрація Трампа виступала проти визнання Джо Байдена новим американським лідером.

Про це повідомила газета The New York Post із посиланням на джерела.

"Регулюючі органи ясно дали нам зрозуміти, що ми не повинні мати з ним справи", – цитує банкірів NYP.

Раніше стало відомо, що президент США Дональд Трамп готується підписати указ, яким посилить контроль за діяльністю американських банків. Фінансовим установам загрожуватимуть штрафи за відмову обслуговувати клієнтів із політичних причин. Згідно з проєктом указу, банківським регуляторам нададуть вказівку розслідувати, чи порушували банки закон про рівні кредитні можливості, антимонопольне чи споживче законодавство.