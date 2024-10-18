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У США вперше розкрили секрет безпілотників Phoenix Ghost

18 жовтня 2024, 17:05
У США вперше розкрили секрет безпілотників Phoenix Ghost
фото: AEVEX
Phoenix Ghost – не один дрон, а ціле сімейство ударних безпілотників різного радіусу дії.

Американська AEVEX Aerospace підтвердила, що під назвою Phoenix Ghost криється ціле сімейство із більш ніж п’яти безпілотників різного типу, що були розроблені їхньою компанією.

Про це пише видання The War Zone.

Серед розсекречених розробок, що належать до проєкту та вже були помічені на полі бою, можна відмітити безпілотники Dominator та Disruptor. Останній з яких, зокрема, був публічно представлений лише цього тижня.
 
Disruptor виконаний у формі трубчастого фюзеляжу із вуглецевого волокна з двома прямими крилами та V-подібним хвостовим опереннням. Його довжина складає 3 метри, а розмах крил  і розмах крил – 4,8 м.
 
Він має максимальну злітну вагу 84 кг при запуску з пневматичної катапульти, яку, однак, можна збільшити до 93 кг при використанні запуску з ракетним прискорювачем. AEVEX також заявляє, що Disruptor можна запустити з транспортного засобу, але не надає жодних додаткових деталей.
 
Dominator має максимальну злітну вагу 93-100 кг при запуску з катапульти або з ракетним прискорювачем. Аналогічно попередній розробці, він здатен знаходитись у повітрі протягом 4,6 годин або 11,7 годин з альтернативним двигуном. Дальність польоту сягає 500 км (1200 км).
 

У компанії розповіли, що серйозно вивчають досвід бойових дій в Україні та мають намір на основі отриманих уроків підвищити стійкість їх безпілотників до ворожих засобів РЕБ. Відповідним рішенням невдовзі може стати інтеграція технологій системи керування та навігації компанії Veth Research Associates.

СШАдронивійна в Україніросія окупанти

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