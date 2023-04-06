В США викрили контрабанду обладнання військового значення до росії

Злочинці переправляли до росії координатно-шліфувальний верстат, який можуть використовувати в сфері оборони.

Правоохоронці 3-ьох країн: США, Латвії та Естонії викрили схему контрабанди обладнання американського виробництва до рф.

Про це повідомило на своєму сайті мінюст США.

З 2018 року співробітники латвійської корпорації вступили в змову з оператором By Trade OU, естонською компанією і фізичними особами в росії та російською компанією з метою контрабанди в росію обладнання, виготовленого в Коннектикуті – координатно-шліфувального верстата.

Таке обладнання вимагає ліцензії на експорт та реекспорт до росії через його потенційне застосування у програмах розповсюдження ядерної зброї та у сфері оборони.

Міністерство юстиції Сполучених штатів зазначає, що відповідачі жодного разу не подали заявку і не отримали ліцензії від мінторгівлі США на експорт або реекспорт шліфувального верстата.

Групу контрабандистів затримали в Ризі. У результаті, кількох осіб і компаній, причетних до злочинної схеми, звинуватили в окрузі Коннектикут у змові, порушенні Закону про реформу експортного контролю, контрабанді товарів та міжнародній змові з метою відмивання коштів.

На цьому тижні суд виніс вирок компанії By Trade OU та ухвалив конфіскувати 312 192 євро, вилучених у компанії.