Матеріали:
Теми:

В США викрили контрабанду обладнання військового значення до росії

06 квітня 2023, 16:37
В США викрили контрабанду обладнання військового значення до росії
Фото: gettyimages.com
Злочинці переправляли до росії координатно-шліфувальний верстат, який можуть використовувати в сфері оборони.

Правоохоронці 3-ьох країн: США, Латвії та Естонії  викрили схему контрабанди обладнання американського виробництва до рф.

Про це повідомило на своєму сайті мінюст США

З 2018 року співробітники латвійської корпорації вступили в змову з оператором By Trade OU, естонською компанією і фізичними особами в росії та російською компанією з метою контрабанди в росію обладнання, виготовленого в Коннектикуті – координатно-шліфувального верстата.

Таке обладнання вимагає ліцензії на експорт та реекспорт до росії через його потенційне застосування у програмах розповсюдження ядерної зброї та у сфері оборони.

Міністерство юстиції Сполучених штатів зазначає, що відповідачі жодного разу не подали заявку і не отримали ліцензії від мінторгівлі США на експорт або реекспорт шліфувального верстата.

Групу контрабандистів затримали в Ризі. У результаті, кількох осіб і компаній, причетних до злочинної схеми, звинуватили в окрузі Коннектикут у змові, порушенні Закону про реформу експортного контролю, контрабанді товарів та міжнародній змові з метою відмивання коштів.

На цьому тижні суд виніс вирок компанії By Trade OU та ухвалив конфіскувати 312 192 євро, вилучених у компанії.

РосіяСШАконтрабанда

Останні матеріали

Виборці ДеСантіса – за допомогу Україні. Тож він має повернутися до яструбиної позиції – Washington Post
Політика
Виборці ДеСантіса – за допомогу Україні. Тож він має повернутися до яструбиної позиції – Washington Post
Переклад iPress – 06 квітня 2023, 17:12
Черга на посаду Гєрасімова. росіяни будуть використовувати призовників для відсічі українського контрнаступу – Джан Касапоглу
Політика
Черга на посаду Гєрасімова. росіяни будуть використовувати призовників для відсічі українського контрнаступу – Джан Касапоглу
Переклад iPress – 06 квітня 2023, 13:16
російські пропагандони запасаються попкорном. Посіпаки путіна жорстко висміяли свого улюбленця Трампа – Джулія Девіс
Cуспільство
російські пропагандони запасаються попкорном. Посіпаки путіна жорстко висміяли свого улюбленця Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 06 квітня 2023, 10:02
Кримінальний злочин Трампа. П'ять висновків із 34 пунктів обвинувачення – Washington Post
Політика
Кримінальний злочин Трампа. П'ять висновків із 34 пунктів обвинувачення – Washington Post
Переклад iPress – 05 квітня 2023, 16:17
Майбутня битва буде іншою. Незмінною залишається впевненість, що Україна непереможна – Мік Раян
Cуспільство
Майбутня битва буде іншою. Незмінною залишається впевненість, що Україна непереможна – Мік Раян
Переклад iPress – 05 квітня 2023, 12:46
Одна з версій. Татарського вбили, бо росія програє – Януш Бугайські
Політика
Одна з версій. Татарського вбили, бо росія програє – Януш Бугайські
Переклад iPress – 05 квітня 2023, 09:50
Невтішні перспективи звільнення Евана Гершковича. Обмін Бута за російським сценарієм розв'язав кремлю руки для масштабного шантажу – Wall Street Journal
Політика
Невтішні перспективи звільнення Евана Гершковича. Обмін Бута за російським сценарієм розв'язав кремлю руки для масштабного шантажу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 04 квітня 2023, 16:11
Шпигунський детектив. Історія зникнення
Політика
Шпигунський детектив. Історія зникнення "бразильця" та "грекині", одружених російських шпигунів-нелегалів – The Guardian
Переклад iPress – 04 квітня 2023, 12:23
Більше публікацій

© 2022 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється