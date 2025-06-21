В США зафіксували зліт бомбардувальників, які потрібні для ударів по Ірану

Дві авіагрупи бомбардувальників B-2 вилетіли з авіабази Вайтмен, що в штаті Міссурі.

У США зафіксували зліт восьми важких бомбардувальників B-2 Spirit, що є носіями надважких авіабомб, які здатні пробивати укріплені бункери.

Про це в соцмережі Х повідомила група Hunterbrook.

Було зафіксовано зліт двох авіагруп по 4 бомбардувальники з авіабази Вайтмен, яка знаходиться у штаті Міссурі.

На цій базі розташовані 509-те бомбардувальне крило ВПС США і 131-ше бомбардувальне крило Національної гвардії США, що експлуатують важкі бомбардувальники B-2 Spirit.

Портал інформує, що це саме ті літаки, які потрібні для удару по укріпленому іранському ядерному об'єкту Фордо, але варто зазначити, що зліт бомбардувальників B-2 Spirit не обов'язково означає неминучий удар по Ірану.

Також рух бомбардувальників незвичний, адже якби B-2 Spirit може летіти напряму на максимальній дальності без дозаправки до території Ірану, то час польоту становив би приблизно 12 годин.

В реальності ж для таких місій потрібно дозаправки в повітрі, як наслідок, час польоту збільшується.

Бомбардувальник B-2 Spirit це універсальний літак, що може нести як ядерне, так і широкий спектр звичайного озброєння.