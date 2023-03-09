В США збільшили прогноз експорту української кукурудзи

Міністерство сільського господарства США (USDA) оновило світовий прогноз балансу основних сільськогосподарських культур.

За минулий та цей маркетинговий рік міністерство збільшило показник експорту української кукурудзи до 23,5 млн тон.

Про це заявили в Українському клубі аграрного бізнесу.

Йдеться в Пресслужбі.

Згідно з оновленими прогнозами в 2022-2023 роказ показники України щодо виробництва пшениці та кукурудзи залишаються на рівні попереднього прогнозу: 21,0 млн тон та 27,0 млн тон відповідно.

Показники експорту щодо пшениці також залишаються без змін – 13,5 млн тон, а кукурудзи – збільшено до 23,5 млн тон.

Міністерство сільського господарства США прогнозує зростання світового виробництва, споживання та торгівлі пшениці, а також зниження її кінцевих запасів. Прогноз світового виробництво зріс до 788,9 млн т. Збільшення обсягів виробництва пшениці в основному відбудеться за рахунок Казахстану, Австралії та Індії.

Очікується зростання світової торгівлі пшеницею до 213,9 млн тон зі зростанням експорту з Казахстану, Австралії та Бразилії. І при цьому зниженням експорту з Аргентини та Індії.

Загалом USDA прогнозує скорочення світового виробництва та експорту кукрудзи, а також зростання кінцевих запасів цієї зернової культури. Прогноз світового виробництва кукурудзи знизився на до 1 147,5 млн тон. Ці зміни відбулися за рахунок зниження прогнозу для Аргентини, що частково компенсується збільшенням виробництва в Індії та Парагваї.

Також в цих роках очікується скорочення світової торгівлі кукурудзою до 174,7 млн тон. Основні зміни світової торгівлі включають збільшення прогнозованого експорту кукурудзи для Індії, України та Парагваю зі зниженням для Аргентини та Сполучених Штатів.

Згідно з оновленими прогнозами, в 2022/23 МР очікується зростання кінцевих запасів.