В столиці Туреччини важко поранили білоруського дипломата, - ОНОВЛЕНО
Поганшев отримав поранення в середу ввечері, повертаючись додому. Дипломат був з дитиною, яка не постраждала, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.
Стріляв у Поганшева його сусід. За даними ЗМІ, він полковник у відставці турецької армії, мав проблеми з психікою. Він двічі вистрілив в співробітника дипмісії, а після нападу наклав на себе руки.
Губернатор Анкари Васіп Сахін заявив, що політичні мотиви нападу виключені.
"Політичні аспекти цього інциденти відсутні, якщо судити за результатами, отриманими в ході експертизи", - сказав він.
За повідомленням білоруського агентства БЕЛТА, Поганшева прооперували, стан дипломата оцінюють як важкий.
"Вночі раднику білоруського посольства зроблена екстрена операція, яка пройшла успішно. У даний час він продовжує перебувати в госпіталі, лікарі оцінюють його стан як важкий", - сказав прес-секретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз.
Оновлення. Людина, яка стріляла в радника посольства Білорусі в Анкарі Олександра Поганшева, не мала політичних мотивів. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, інформує Hurriyet. Цю інформацію підтвердили і в білоруському МЗС.
Чавушоглу зазначив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган стежить за розвитком ситуації. За словами міністра, Поганшева успішно прооперували і зараз він у реанімації.
"Дипломата негайно доправили в лікарню, і операція пройшла успішно. Зараз співробітник посольства перебуває у відділенні інтенсивної терапії, але вже завтра його можуть перевести у звичайну палату", - сказав Чавушоглу.
Успішне проведення операції підтвердили і в білоруському посольстві. Прессекретар МЗС Анатолій Глаз повідомив, що стан Поганшева тяжкий. У той же час його син не постраждав.
"Інцидент розслідують у всіх напрямках. Згідно з висновками на першому етапі розслідування, у цього злочину немає політичного аспекту. Розслідування триватиме під наглядом наших прокурорів", - розповів губернатор Анкари Васіп Сахін.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Львові та Києві під "Ашаном" відбулись акції проти жорстокого утримання курей у клітках
- ВІДЕО ВМС США і Росії звинуватили один одного у небезпечних маневрах у Філіппінському морі
- Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
- Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн