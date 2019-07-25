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В столиці Туреччини важко поранили білоруського дипломата, - ОНОВЛЕНО

Нападник застрелився
В Анкарі пострілами з пістолета поранений білоруський дипломат, заступник секретаря з адміністративних справ посольства Білорусі в Туреччині Олександр Поганшев.
В столиці Туреччини важко поранили білоруського дипломата, - ОНОВЛЕНО Фото: скріншот з відео

Поганшев отримав поранення в середу ввечері, повертаючись додому. Дипломат був з дитиною, яка не постраждала, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

Стріляв у Поганшева його сусід. За даними ЗМІ, він полковник у відставці турецької армії, мав проблеми з психікою. Він двічі вистрілив в співробітника дипмісії, а після нападу наклав на себе руки.

Губернатор Анкари Васіп Сахін заявив, що політичні мотиви нападу виключені.

"Політичні аспекти цього інциденти відсутні, якщо судити за результатами, отриманими в ході експертизи", - сказав він.

За повідомленням білоруського агентства БЕЛТА, Поганшева прооперували, стан дипломата оцінюють як важкий.

"Вночі раднику білоруського посольства зроблена екстрена операція, яка пройшла успішно. У даний час він продовжує перебувати в госпіталі, лікарі оцінюють його стан як важкий", - сказав прес-секретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз.

Оновлення. Людина, яка стріляла в радника посольства Білорусі в Анкарі Олександра Поганшева, не мала політичних мотивів. Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, інформує Hurriyet. Цю інформацію підтвердили і в білоруському МЗС.

Чавушоглу зазначив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган стежить за розвитком ситуації. За словами міністра, Поганшева успішно прооперували і зараз він у реанімації.

"Дипломата негайно доправили в лікарню, і операція пройшла успішно. Зараз співробітник посольства перебуває у відділенні інтенсивної терапії, але вже завтра його можуть перевести у звичайну палату", - сказав Чавушоглу.

Успішне проведення операції підтвердили і в білоруському посольстві. Прессекретар МЗС Анатолій Глаз повідомив, що стан Поганшева тяжкий. У той же час його син не постраждав.

"Інцидент розслідують у всіх напрямках. Згідно з висновками на першому етапі розслідування, у цього злочину немає політичного аспекту. Розслідування триватиме під наглядом наших прокурорів", - розповів губернатор Анкари Васіп Сахін.

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