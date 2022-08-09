В столиці Японії біженці відкрили перший ресторан української кухні

Відвідувачі відзначають, що ціни в ресторані, як для Токіо, є доволі демократичними

У Токіо відкрили перший у місті ресторан української кухні.

Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський.

"У Токіо нарешті відкрився ресторан української кухні "Смачного". І нехай меню поки що маленьке, і все ще тільки починається, ми перевірили – борщ справжній, котлетки по-київськи та голубці – смачнющі", – каже Корсунський.

Дипломат повідомив, що заклад взяв на роботу українських біженців. Він також зауважив, що у перший день роботи заклад відвідало дуже багато клієнтів.