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В столиці Японії біженці відкрили перший ресторан української кухні
У Токіо відкрили перший у місті ресторан української кухні.
Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський.
"У Токіо нарешті відкрився ресторан української кухні "Смачного". І нехай меню поки що маленьке, і все ще тільки починається, ми перевірили – борщ справжній, котлетки по-київськи та голубці – смачнющі", – каже Корсунський.
Дипломат повідомив, що заклад взяв на роботу українських біженців. Він також зауважив, що у перший день роботи заклад відвідало дуже багато клієнтів.
Своєю чергою в коментарях відвідувачі відзначають, що ціни в ресторані, як на столицю Японії, є доволі демократичними.
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08 09 2022 11:19 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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