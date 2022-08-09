RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

В столиці Японії біженці відкрили перший ресторан української кухні

Відвідувачі відзначають, що ціни в ресторані, як для Токіо, є доволі демократичними
В столиці Японії біженці відкрили перший ресторан української кухні

У Токіо  відкрили перший у місті ресторан української кухні.

Про це повідомив посол України в Японії Сергій Корсунський.

"У Токіо нарешті відкрився ресторан української кухні "Смачного". І нехай меню поки що маленьке, і все ще тільки починається, ми перевірили – борщ справжній, котлетки по-київськи та голубці – смачнющі", – каже Корсунський.

Дипломат повідомив, що заклад взяв на роботу українських біженців. Він також зауважив, що у перший день роботи заклад відвідало дуже багато  клієнтів.

Своєю чергою в коментарях відвідувачі відзначають, що ціни в ресторані, як на столицю Японії, є доволі демократичними.
 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 09 2022 11:19
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Тримай їх за носа, бий ногами в…" - Том Купер з оптимізмом про українські атаки на Херсонщині та зі скепсисом про російську зброю. Підсумки 5-6 вересня

"Тримай їх за носа, бий ногами в…" - Том Купер з оптимізмом про українські атаки на Херсонщині та зі скепсисом про російську зброю. Підсумки 5-6 вересня

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.