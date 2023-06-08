В суді ООН другий день публічні слухання у справі "Україна проти росії"

У Міжнародному суді Організації Об'єднаних Націй другий день слухання у справі “Україна проти росії”.

Слово у суді матиме і росія, повідомляє Укрінформ.

Слухання будуть транслюватися наживо двома офіційними мовами Суду - англійською і французькою.

Міжнародний суд ООН у червні проводить публічні слухання у справі щодо порушення росією конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму та про заборону всіх форм расової дискримінації, пише агенство.

Відбудеться два раунди виступів сторін: 6 і 12 червня виступає юридична команда України, 8 і 14 червня – рф.

Україна в січні 2017 року подала до Міжнародного суду ООН позов проти росії щодо порушення Конвенції про заборону фінансування тероризму та Конвенції про заборону расової дискримінації.

Звинувачення, висунуті росії, включають: надання зброї та інших видів допомоги незаконним збройним формуванням; збиття літака “Малайзійських авіаліній” рейсу MH-17; обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська; знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік Волновахи; вибух під час мирних зборів у Харкові; дискримінацію щодо української та кримськотатарської громад; заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу; хвилі зникнень, вбивства, самовільні обшуки, затримання; обмеження на викладання української й кримськотатарської мов.