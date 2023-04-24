В світі різко зросли військові витрати через війну росії в Україну — SIPRI

Найвищий річний приріст військових витрат стався в Україні – на 640% і на сьогодні військові витрати України становлять до 34% ВВП.

До зростання військових витрат по всьому світу призвела російська війна в Україні. Загальний обсяг видатків на військові потреби в світі досяг рекордної суми $2,24 трлн.

Про це йдеться в звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Загальний обсяг військових видатків у світі зростає 8ий рік, але в лютому 2022 року, після нападу рф на Україну, кілька країн Європи різко збільшили свої військові бюджети, зокрема Фінляндія +36%, Литва +27%, Швеція +12% і Польща +11%. Данія також оголосила про плани послідовного збільшення видатків на оборону протягом найближчого десятиліття.

Витрати на оборону в Великій Британії досягли $68,5 млрд. Зростання багато в чому зумовлене великою військовою допомогою Лондона Україні, яка склала $2,5 млрд або 3,6% військових витрат країни, йдеться в звіті.

Військові витрати Німеччини минулого року зросли на 2,3% до $55,8 млрд. Після повномасштабного вторгнення Німеччина створила позабюджетний фонд у розмірі $105 мільярдів, які будуть використані для переозброєння бундесверу.

Лідером за обсягом військових витрат являється США. Того року вони становили $877 млрд. – 39% від загальних світових показників. Таке зростання багато в чому зумовлене безпрецедентним рівнем військової допомоги, наданої Вашингтоном Києву.

На сьогодні Китай залишається другою у світі країною за величиною військових витрат, минулого року вони досягли близько $292 млрд. Військовий бюджет КНР зростає 28 років.

В Україні відбувся найвищий річний приріст військових витрат колись зафіксований SIPRI. Минулого року фінансування оборонної галузі в країні досяг $44 млрд., збільшившись на 640%. Військові витрати України становлять до 34% ВВП.