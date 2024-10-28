В Тбілісі почалися мітинги на тлі скандальних виборів до парламенту

Мітингарі перекрили центр міста і освистали Орбана.

Сьогодні ввечері, 28 жовтня, тисячі людей зібрались під парламентом Грузії у Тбілісі на акцію протесту проти оголошених результатів виборів.

Про це повідомлдяє Interpressnews.

Учасники протесту перекрили проспект Руставелі.

Також на мітингу виступила президентка Грузії Саломе Зурабішвілі і заявила, що голоси тих, хто зібрався, на виборах "були вкрадені".

"Можу заприсягтись, що буду з вами до кінця на європейському шляху, поки ми не досягнемо дверей Європи, що є нашою справжньою мрією", - оголосила вона.

Крім того, дин із лідерів партії "Єдність – Національний рух" Георгій Вашадзе на мітингу заявив, що опозиція вимагає повторних виборів, які відбудуться під міжнародним контролем.

Перед мітингу люди, які зібрались біля грузинського парламенту, освистали прем’єра Угорщини Віктора Орбана, що прибув до Тбілісі для зустрічі з владою.

Раніше речник угорського уряду Золтан Ковач написав в X (Twitter), що "офіційний візит" був організований на прохання Грузії.