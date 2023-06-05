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росія не спромоглася виснажити українську ППО атаками "Шахедів" – розвідка Британії

05 червня 2023, 10:49
росія не спромоглася виснажити українську ППО атаками
Джерело: iswnews.com
Протягом травня росія запустила більше 300 іранських ударних безпілотних літальних апаратів Shahed проти України.

Це наймасовіше використання цієї системи озброєнь на сьогодні, повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані своєї розвідки в Twitter.

У британській розвідці вважають, що москва запускає так багато БпЛА, аби виснажити протиповітряну оборону Україну.

"Ймовірно, росія запускає так багато безпілотників, намагаючись змусити Україну випустити запаси цінних передових ракет протиповітряної оборони. Навряд чи рф досягла особливого успіху: Україна нейтралізувала щонайменше 90% БпЛА, що атакували, використовуючи переважно свою старішу та дешевшу зброю протиповітряної оборони та засоби радіоелектронного глушіння", – йдеться в дописі.

На думку британських військових, росія також, ймовірно, намагалася завдати ударів по українських силах далеко за лінією фронту, проте москва продовжує бути "дуже неефективною у враженні динамічних цілей на дальності через погані процеси наведення". 

росія масовано атакувала Україну як безпілотниками, так і ракетами в травні. За даними КМВА столиця зазнала щонайменше 17 російських повітряних атак протягом місяця.

РосіявійнаShahedшахедРозвідка Британії

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