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В цьому році Україна отримає усе для завершення війни – ОП

09 лютого 2023, 21:53
В цьому році Україна отримає усе для завершення війни – ОП
Фото: з вільного доступу
Незабараом Україна буде розуміти, коли, як і в якому обсязі вона отримуватиме, окрім бронетехніки, і штурмову авіацію, і далекобійні ракети.

В ефірі національному телемарафону радник глави Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що цьогоріч Україна отримає всі необхідні інструменти для завершення війни.

"І штурмова авіація, і далекобійні ракети точно будуть, але це опція переговорів. В Європі є повне розуміння того, що потрібно прискорити фіналізацію війни, щоб росія не могла перевести її до затяжної стадії. Тому ведемо переговори. Вони вкрай інтенсивні", – заявив Подоляк.

На думку радника глави ОП, вже скоро Україна матиме розуміння, коли, як і в якому обсязі вона отримуватиме, окрім бронетехніки, й таке озброєння. У відповідь на запитання, чи буде надано авіацію та далекобійні ракети, він відповів ствердно.

За словами Подоляка, некоректно запитувати в ультимативній формі партнерів про терміни надання озброєння одразу після того, як процес переговорів лише перейшов до етапу напрацювання перших рішень.

війнаОфіс ПрезидентазаяваПодоляк

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