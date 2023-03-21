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В цьому році Україна отримала від ЄС €4,7 млрд

21 березня 2023, 19:17
В цьому році Україна отримала від ЄС €4,7 млрд
Шмигаль фінансовий рамштайн
З початку року Україна отримала від Європейського Союзу вже €4,7 млрд фінансової допомоги.

Кошти дають змогу підтримати соціальну сферу в умовах воєнних дій.

Про це сьогодні заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає агентство Укрінформ.

"Загалом від початку року фінансова допомога від Європейського Союзу вже склала 4,7 млрд євро. Ці кошти дозволять нам втримати макрофінансову стабільність, виплачувати соціальні допомоги, пенсії, фінансувати повною мірою зарплати вчителям і лікарям", – заявив прем'єр.

Він додав, що Україна спільно з європейськими партнерами готує масштабну програму відновлення вже на цей рік. Для цього формується ефективна інфраструктура відбудови, якісні проєкти та процедури на основі європейських правил.
ЄСУкраїнаШмигаль

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