Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В Туреччині не вщухають пожежі: заарештовано понад 40 осіб

29 липня 2025, 11:07
В Туреччині не вщухають пожежі: заарештовано понад 40 осіб
Фото: reuters
Майже всі пожежі спричинені людським фактором.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що за літо 2025 року у зв’язку з лісовими пожежами заарештовано майже 40 людей, а майже всі пожежі сталися через людський фактор.

Про це повідомляє турецька агенція Anadolu.

Ердоган зазначив, що 96% лісових пожеж цього року спричинені недопалками, непогашеними вогнищами, скалками скла, які працювали як лінзи, та іншими людськими недбальствами.
"З 1 червня затримано 149 підозрюваних: 38 перебувають під арештом, 61 - під судовим контролем", - повідомив президент.

За його словами, серед затриманих є особа, яку вважають відповідальною за пожежу поблизу четвертого за величиною міста Туреччини - Бурси.

Також Ердоган наголосив, що Туреччина ефективно бореться з лісовими пожежами: за період 2020–2024 років вона втратила менше лісових площ, ніж Іспанія, Італія, Греція, Португалія, США та Канада, і має більше спеціалізованих літаків, ніж усі середземноморські країни разом.

Наразі по країні чергують 27 спецлітаків, 105 гелікоптерів, близько 6 тисяч одиниць наземної техніки та майже 25 тисяч професійних пожежників.

Кількість загиблих у пожежах із кінця червня зросла до 17.

 
Туреччинапожежі

Останні матеріали

Золото, діаманти та кров. путін створює африканський плацдарм для війни проти Заходу – Майкл Альбанезе
Політика
Золото, діаманти та кров. путін створює африканський плацдарм для війни проти Заходу – Майкл Альбанезе
Переклад iPress – 29 липня 2025, 13:29
російські туристи знову масово повертаються до Європи. З-поміж шанувальників російських грошей лідирують Італія та Франція – The Telegraph
Політика
російські туристи знову масово повертаються до Європи. З-поміж шанувальників російських грошей лідирують Італія та Франція – The Telegraph
Переклад iPress – 29 липня 2025, 11:25
Огляд тижня. Підрозділи, які займаються належною підготовкою своїх воїнів, демонструють вражаючі результати – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Огляд тижня. Підрозділи, які займаються належною підготовкою своїх воїнів, демонструють вражаючі результати – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 29 липня 2025, 07:20
Україна має виграти. Уроки української війни проти росії для Заходу та Китаю – Мік Раян
Політика
Україна має виграти. Уроки української війни проти росії для Заходу та Китаю – Мік Раян
Переклад iPress – 28 липня 2025, 14:45
кремль працював на Трампа. Ґаббард і Білий дім брешуть про втручання росії у вибори 2016 року – NBC News
Політика
кремль працював на Трампа. Ґаббард і Білий дім брешуть про втручання росії у вибори 2016 року – NBC News
Переклад iPress – 28 липня 2025, 11:43
Підсумки тижня. Чому Україна є такою важливою – Філліпс О'Брайен
Політика
Підсумки тижня. Чому Україна є такою важливою – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 28 липня 2025, 07:45
Чи залякає Трамп американські медіа? Своїм позовом проти Мердока Трамп сигналізує іншим – Washington Post
Політика
Чи залякає Трамп американські медіа? Своїм позовом проти Мердока Трамп сигналізує іншим – Washington Post
Переклад iPress – 25 липня 2025, 15:08
Бомби на борту. До чого призведе дивна серія вибухів на російських кораблях – Елізабет Бро
Політика
Бомби на борту. До чого призведе дивна серія вибухів на російських кораблях – Елізабет Бро
Переклад iPress – 25 липня 2025, 10:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється