В Туреччині не вщухають пожежі: заарештовано понад 40 осіб

Майже всі пожежі спричинені людським фактором.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що за літо 2025 року у зв’язку з лісовими пожежами заарештовано майже 40 людей, а майже всі пожежі сталися через людський фактор.

Про це повідомляє турецька агенція Anadolu.

Ердоган зазначив, що 96% лісових пожеж цього року спричинені недопалками, непогашеними вогнищами, скалками скла, які працювали як лінзи, та іншими людськими недбальствами.

"З 1 червня затримано 149 підозрюваних: 38 перебувають під арештом, 61 - під судовим контролем", - повідомив президент.

За його словами, серед затриманих є особа, яку вважають відповідальною за пожежу поблизу четвертого за величиною міста Туреччини - Бурси.

Також Ердоган наголосив, що Туреччина ефективно бореться з лісовими пожежами: за період 2020–2024 років вона втратила менше лісових площ, ніж Іспанія, Італія, Греція, Португалія, США та Канада, і має більше спеціалізованих літаків, ніж усі середземноморські країни разом.

Наразі по країні чергують 27 спецлітаків, 105 гелікоптерів, близько 6 тисяч одиниць наземної техніки та майже 25 тисяч професійних пожежників.

Кількість загиблих у пожежах із кінця червня зросла до 17.