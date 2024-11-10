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В Туреччині відкрили почесне консульство України

10 листопада 2024, 12:18
В Туреччині відкрили почесне консульство України
Фото: dilovamova.com
Його керівником став бізнесмен і діяч, який активно підтримує боротьбу України з російським агресором.

В турецькому місті Адана почало роботу нове почесне консульство України. 

Про це повідомив посол України в Турецькій Республіці Василь Боднар.

Став очільником нового диппредставництва відомий у регіоні бізнесмен і громадський діяч Омер Сакарая. 

Від початку повномасштабного вторгнення рф він підтримує Україну, працює над представленням країни у регіоні і допомогає в розвитку міжрегіональної співпраці.

Адана це великий промисловий та індустріальний центр Туреччини з населенням 2,5 мільйона жителів і в місті діє велика українська громада.

"Представлення інтересів України, захист прав наших громадян, розвиток міжрегіональної співпраці, розширення бізнес звʼязків - лише початковий перелік завдань почесного консула", - заявив Боднар.

 
Туреччинаконсульство України

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