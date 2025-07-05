В Туреччині затримали ще мерів трьох міст
Сьогодні, 5 липня, турецькі правоохоронці затримали мерів трьох великих міст на півдні країни.
Про це повідомляє агенція Associated Press.
Його затримали за звинуваченнями в організованій злочинності, хабарництві и зловживанні службовим становищем були затримані 10 людей, серед яких очільник міста Адияман Абдуррахман Тутдере і мер міста Адана Зейдан Каралар.
В іншій спраі затримали мера Анталії Мухіттіна Бочека та ще двох людей, яким інкримінують хабарництво. У турецькій прокуратурі не уточнила подробиць справ.
Всі троє мерів є представниками Республіканської народної партії – основної опозиційної партії Туреччини.
Від початку року представники турецької опозиції зазнали хвилі арештів, які вона повʼязує з намірами влади усунути головного політичного конкурента.
В березні ми писали, що у Туреччині масові протести після арешту мера Стамбула – головного конкурента Ердогана.