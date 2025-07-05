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В Туреччині затримали ще мерів трьох міст

05 липня 2025, 15:36
В Туреччині затримали ще мерів трьох міст
Фото: gettyimages.com
Навесні затримали мера Стамбулу після чого почались протести.

Сьогодні, 5 липня, турецькі правоохоронці затримали мерів трьох великих міст на півдні країни. 

Про це повідомляє агенція Associated Press.

Його затримали за звинуваченнями в організованій злочинності, хабарництві и зловживанні службовим становищем були затримані 10 людей, серед яких очільник міста Адияман Абдуррахман Тутдере і мер міста Адана Зейдан Каралар.

В іншій спраі  затримали мера Анталії Мухіттіна Бочека та ще двох людей, яким інкримінують хабарництво. У турецькій прокуратурі не уточнила подробиць справ.

Всі троє мерів є представниками Республіканської народної партії – основної опозиційної партії Туреччини.

Від початку року представники турецької опозиції зазнали хвилі арештів, які вона повʼязує з намірами влади усунути головного політичного конкурента.

В березні ми писали, що у Туреччині масові протести після арешту мера Стамбула – головного конкурента Ердогана.

 

Туреччинаарешт

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