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В Туреччині землетруси зруйнували 118 тисяч будівель

20 лютого 2023, 12:17
В Туреччині землетруси зруйнували 118 тисяч будівель
Міністр навколишнього середовища Туреччини Мурат Курум заявив, що серія землетрусів зруйнувала 118 тисяч будівель.

Загалом спеціалісти обстежили в зоні стихійного лиха 927 тисяч будівель. 

Про це пише агентство Anadolu.

"Ми визначили, що близько 412 тисяч секцій у 118 тисячах будівель зруйновані, підлягають знесенню або серйозно пошкоджені" — заявив міністр Туреччини.

Він додав, що 16 тисяч будівель підлягають негайному знесенню.

Мурат Курум  анонсував найбільшу в історії країни кампанію з будівництва нового житла, яке має бути більш безпечним в умовах сейсмічної зони. 

Міністр навколишнього середовища нагадав про плани уряду почати в березні спорудження 30 тисяч будинків.

Нагалаємо, що Туреччина наказала провести арешти через обвалення будівель під час землетрусу.

Туреччиназемлетрусземлетруси

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