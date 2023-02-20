В Туреччині землетруси зруйнували 118 тисяч будівель
Загалом спеціалісти обстежили в зоні стихійного лиха 927 тисяч будівель.
Про це пише агентство Anadolu.
"Ми визначили, що близько 412 тисяч секцій у 118 тисячах будівель зруйновані, підлягають знесенню або серйозно пошкоджені" — заявив міністр Туреччини.
Він додав, що 16 тисяч будівель підлягають негайному знесенню.
Мурат Курум анонсував найбільшу в історії країни кампанію з будівництва нового житла, яке має бути більш безпечним в умовах сейсмічної зони.
Міністр навколишнього середовища нагадав про плани уряду почати в березні спорудження 30 тисяч будинків.
Нагалаємо, що Туреччина наказала провести арешти через обвалення будівель під час землетрусу.