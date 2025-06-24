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ПОЛІТИКА

В Угорщині опублікували лист підтримки Україні — Орбан розкритикував ініціативу

24 червня 2025, 17:22
В Угорщині опублікували лист підтримки Україні — Орбан розкритикував ініціативу
Фото: з відкритих джерел
Текст опублікований угорською та українською мовами.

В Угорщині група активістів, незгодних із політикою премʼєр-міністра Віктора Орбана, оприлюднила відкритий лист українському народу. Його підписали вже понад 30 тисяч людей.

Текст опублікований угорською та українською мовами. У ньому засуджують військову агресію Кремля, яка триває з 2014 року, «категорично відкидають» спроби поставити під сумнів територіальну цілісність України та «насильницьке втручання у її внутрішні справи».

"Ми, громадяни Угорщини та підписанти цього листа, стикаючись із дедалі ганебнішою антиукраїнською пропагандою уряду Орбана, висловлюємо солідарність з українським народом і вшановуємо воїнів ЗСУ, які героїчно захищають свою Батьківщину", — йдеться в листі.

Підписанти вважають, що Київ стримує "імперіалістичну експансію росії". Вони прагнуть надавати гуманітарну допомогу постраждалим від війни, які шукають прихистку на території їхньої держави.

"Ми декларуємо: існує й інша Угорщина — та, яка не прагне зиску шляхом зради чи служіння чужим інтересам", — додали активісти.

Віктор Орбан відповів на ініціативу на своїй сторінці в X. Зокрема, він звинуватив підписантів листа у «нехтуванні інтересами Угорщини».

"Вони неправильно оцінюють очевидні наслідки продовження російсько-української війни й, хай навіть ненавмисно, грають на руку росії, яка щодня отримує вигоду від затягування конфлікту", — написав Орбан.

Якщо ЄС прийме Київ до свого складу, це означатиме постійну загрозу європейсько-російської війни після припинення вогню, переконаний голова угорського уряду. Водночас членство України в НАТО означатиме «ризик початку Третьої світової війни».

"Для Угорщини це фундаментальний інтерес безпеки: не перебувати в одному інтеграційному обʼєднанні з Україною. Якщо ми хочемо допомогти Україні — а це гідна мета — то не слід підтримувати війну, яка веде до знищення [держави] та розпорошення української нації, і не слід гнатися за міражами інтеграційних мрій", — додав Віктор Орбан.

Він вважає, що натомість слід запропонувати форму співпраці, яка "надасть реальну допомогу" та сприятиме миру.

УгорщинавійнаВіктор Орбанпідтримка України

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